Тельцы могут смело просить прибавку: какие еще знаки легко решат финансовые вопросы после 19 января

Неделя с 19 по 25 января будет особенной: 20 января Солнце переходит в знак Водолея, принося воздух перемен, свободу и желание общаться. Удача будет сама идти к вам в руки, а обстоятельства сложатся наилучшим образом без особых усилий с вашей стороны. Каким трем знакам особенно повезет на неделе — в прогнозе астролога Этери Ломидзе специально "ТВ Центра".

Денежные вопросы будут решаться легко, возможны приятные бонусы, выгодные покупки или возвращение долгов.

Телец

На этой неделе у вас откроется настоящее чутье на выгоду. Вполне вероятно, что вам вернут старый долг или вы найдете способ существенно сэкономить на важной покупке. Ваш практичный подход поможет увидеть прибыль там, где другие проходят мимо. Также это хорошее время, чтобы аккуратно поговорить с начальством о деньгах или поискать подработку. Кошелек точно станет тяжелее.

Дева

Ваша внимательность к деталям наконец-то монетизируется. Вы можете получить премию за отлично выполненную работу или найти ошибку, исправление которой сбережет кучу средств. Финансовая стабильность подарит вам чувство спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Можно смело планировать крупные покупки для дома — вы выберете лучшее соотношение цены и качества. Разумное управление ресурсами — ваша суперсила сейчас.

Рыбы

Деньги могут прийти из неожиданных источников, возможно, в виде подарка или бонуса, о котором вы забыли. Вам не нужно биться головой о стену ради заработка; средства приходят, когда вы расслаблены и занимаетесь творчеством. Доверьтесь интуиции в магазинах: если вещь "смотрит" на вас, берите, она прослужит долго. Эта неделя покажет, что щедрость (и ваша, и по отношению к вам) приносит радость и комфорт.