Не сидите дома: эти три знака зодиака ждут приятные и полезные встречи на неделе с 19 января

Неделя с 19 по 25 января будет особенной: 20 января Солнце переходит в знак Водолея, принося воздух перемен, свободу и желание общаться. Главный ресурс недели — люди. Общение принесет вам инсайты, поддержку и новые перспективы. А какие знаки ждут приятные и полезные встречи — в прогнозе астролога Этери Ломидзе специально "ТВ Центра".

Близнецы

Ваш телефон не будет умолкать, и это отличная новость. Вы сейчас в своей стихии, и каждый разговор может привести к блестящей идее или полезному знакомству. Не сидите дома, идите на встречи и тусовки, потому что самые важные вещи сейчас решаются через сарафанное радио. Людей тянет к вашему остроумию, и вы способны очаровать абсолютно любого собеседника.

Рак

Вы найдете глубокое удовлетворение в общении с теми, кто вас действительно понимает. Речь не о шумных толпах, а о душевных разговорах тет-а-тет, которые лечат и вдохновляют. Встреча со старым другом или родственником даст вам мощное чувство опоры и защищенности. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который разделяет ваши ценности и станет верным союзником. Откройтесь немного миру, это безопасно.

Скорпион

Ваши контакты на этой неделе будут интенсивными и невероятно продуктивными. У вас есть шанс встретить человека, который видит мир так же глубоко, как и вы, а это большая редкость. Деловое общение может превратиться в увлекательный детектив, где вы узнаете ценную информацию. Слушайте больше, чем говорите, и вы узнаете секреты, которые дадут вам преимущество. Эти встречи могут поменять ваш взгляд на привычные вещи.

