60-летнюю Апексимову сняли с декольте до пупа и бутылкой в руке в странном виде

Ирина Апексимова считается одной из самых стильных актрис в отечественном кинематографе. Годами она не изменяет себе: фирменная короткая стрижка, темные волосы, строгие наряды.

Тем удивительнее было общественности увидеть актрису в пышном платье в пол с головокружительным декольте. При этом в руке Ирина Апексимова держала бутылку. В таком странном виде известная артистка предстала на предпремьерном показе спектакля "Опус 48. Островский" режиссера Александра Карпушина на Новой сцене театра на Таганке. Фото уже появилось в Сети.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В новой постановке Ирина Апексимова играет Ларису Огудалову. Ее партнерами стали Анатолий Григорьев, воплотивший образ Паратова, и Алексей Гришин, исполнивший роль Карандышева.

К слову, накануне, 13 января, Ирина Апексимова отметила круглую дату. Прославленной артистке исполнилось 60 лет, но кто даст?! Энергии и внешности актрисы можно только позавидовать. Она много работает, однако успевает тщательно следить за собой.