От стратегии к действиям: финансовый гороскоп с 15 по 31 января 2026 года

Вторая половина января 2026 года меняет правила игры: строгая стратегия уступает место смелым идеям и активным действиям. После 20-го числа финансовый успех будет зависеть не столько от тяжелого труда, сколько от умения договариваться, работать в команде и ловить удачные моменты. Кому сейчас стоит смело просить прибавку, а кому лучше временно "затянуть пояса" ради будущей выгоды — в прогнозе астролога Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра".

Овен

До конца месяца вам лучше всего сосредоточиться на одной главной цели и бить точно в неё. Начальство сейчас смотрит на вас через лупу, поэтому покажите результат, а просьбы о повышении зарплаты оставьте на последние числа января. Деньги будут приходить стабильно, но могут возникнуть соблазны потратить всё на статусные вещи, чтобы пустить пыль в глаза. Попридержите кошелек: эти средства скоро понадобятся для вложения в дело или обучение.

Телец

Сейчас не время для рискованных схем или попыток заработать "быстрые" деньги. Ваша сила в январе — это планирование и долгосрочные инвестиции, например, в недвижимость или технику для работы. После 20-го числа возможны полезные разговоры с партнерами издалека, которые предложат интересное сотрудничество. Если вам предложат подписать важные бумаги, лучше возьмите паузу на пару дней для изучения деталей.

Близнецы

Ваш язык до Киева доведет, а в этом месяце — до прибыли. Успех ждет тех, кто работает в продажах, с текстами или ведет переговоры: вы сможете уболтать кого угодно. Однако будьте внимательны с чужими деньгами и налогами, там может закрасться досадная ошибка. Ближе к концу месяца вам могут вернуть старый долг или оплатить работу, о которой вы уже забыли.

Рак

Вам придется разгребать вопросы, связанные с общим бюджетом — будь то деньги семьи или средства компании. Возможно, пришло время закрыть кредитку или пересмотреть условия сотрудничества с деловыми партнерами, чтобы вам платили больше. На работе старайтесь не принимать критику близко к сердцу, сейчас это просто рабочий процесс, а не нападки на вас. Конец месяца удачен для страхования имущества или создания финансовой подушки.

Лев

Вы сейчас не волк-одиночка, ваши деньги зависят от умения ладить с людьми в команде. Коллеги могут подкинуть отличную подработку или помочь закрыть сложный проект, за который дадут премию. После 20 января, когда Солнце перейдет в Водолея, к вам могут прийти предложения о смене работы или новом контракте. Внимательно читайте условия: там могут быть золотые горы, но с жесткими обязательствами.

Дева

Работы будет много, и она будет мелкой, рутинной, но именно она принесет вам деньги в конце месяца. Сейчас идеальное время, чтобы оптимизировать свои расходы и отказаться от подписок или услуг, которыми вы не пользуетесь. Если вы ищете работу, обратите внимание на предложения в сфере услуг или медицины — там сейчас для вас зеленый свет. Не давайте в долг коллегам до февраля, вернуть эти деньги будет сложно.

Весы

Если у вас есть хобби, попробуйте монетизировать его именно сейчас — звезды благоволят творческим заработкам. Вам захочется потратить круглую сумму на развлечения или красивую одежду, и если это в меру, то покупка принесет удачу. На работе используйте свое обаяние: личные симпатии сейчас решают вопросы быстрее, чем официальные запросы. В конце месяца возможен небольшой выигрыш или легкие деньги.

Скорпион

Основные финансовые решения сейчас крутятся вокруг дома и семьи. Возможно, вы решите вложиться в ремонт или покупку мебели, и это будет удачным вложением, если искать скидки. На работе вы сейчас очень проницательны и видите скрытые выгоды там, где другие проходят мимо. Используйте конец января, чтобы завершить старые проекты, которые тянули из вас силы и не приносили дохода.

Стрелец

Деньги могут уходить на обучение, поездки или гаджеты для связи, но считайте это инвестицией в себя. Сейчас вы отлично продаете свои идеи, поэтому не стесняйтесь назначать встречи и презентации. Важно следить за словами: случайно брошенная фраза может как принести контракт, так и сорвать его. К концу месяца ожидайте новостей о выплатах, которые немного задерживались.

Козерог

Вы сейчас — настоящий локомотив на работе, и ваша продуктивность напрямую влияет на кошелек. Это лучший период, чтобы обсудить повышение зарплаты — аргументов у вас предостаточно. Однако есть риск потратить заработанное на импульсивные "хотелки" для снятия стресса. Старайтесь оценивать реальную стоимость вещей, а не их бренд.

Водолей

До 20 января лучше сидеть тише воды и копить ресурсы, не ввязываясь в авантюры. Зато потом, когда Солнце войдет в ваш знак, вы почувствуете прилив сил для запуска стартапов или личных проектов. Деньги могут прийти нестандартным путем, например, через фриланс или разовые заказы. Слушайте свою интуицию: если проект кажется сомнительным, отказывайтесь сразу, даже если обещают миллионы.

Рыбы

Вам сейчас лучше работать в режиме "серого кардинала" — не афишируйте свои доходы и планы. Интуиция подскажет, где лежат деньги, особенно если ваша деятельность связана с психологией, благотворительностью или творчеством. Друзья могут попросить финансовой помощи, помогайте только той суммой, которую не жалко потерять. Конец января благоприятен для планирования бюджета на год вперед, вы увидите реальную картину.

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"