Минздрав США признал провал попыток раскрыть тайну живучести Трампа

Живучесть Дональда Трампа не поддается объяснению, заявил министр здравоохранения США. Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что американский президент до сих пор жив, учитывая его пищевые привычки.

Как сказал Кеннеди в подкасте у Кэти Миллер на YouTube, Трамп ест очень вредную еду - McDonalds, конфеты и диетическую колу. Диетическую колу президент пьет постоянно, и глава Минздрава США удивляется, как американский лидер еще жив.

По словам министра, во время путешествий с Трампом складывается впечатление, что он питается отравой каждый день. Ранее Кеннеди назвал американцев самым больным населением в мире. Он обвинил в сложившейся ситуации систему здравоохранения, которая пытается нажиться на болезнях граждан.