В театре выдали печальные данные о Золотовицком: "Никто не сумел помочь"

Сегодня, 14 января, умер известный актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Опора для всех, в театре он был первым, кому звонили, оказавшись в беде, а если не звонили, он предлагал помощь сам. Увы, ему самому никто не сумел помочь – тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней", - сообщила печальные данные пресс-служба театра в официальном телеграм-канале.

Знаменитые артисты уже выразили свои соболезнования. Например, не остался в стороне актер Максим Матвеев. "Я не знаю, что сказать… потому что ощущения от потери, те чувства, которые есть сейчас — сложно описать словами… кажется, что все буквы будут какими-то пустыми… Все там будем… но как же тяжело принимать уход близких…" - горестно посетовал актер в своем телеграм-канале.

Сообщается, что прощание с Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени А.П.Чехова, однако когда именно это случится, пока неизвестно.