Три десятка дронов ВСУ сбила ПВО за четыре часа над российскими регионами 14 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 28 украинских дронов уничтожено над акваторией Азовского моря. Три беспилотника ВСУ сбито над территорией Республики Крым, два БПЛА – над Краснодарским краем.

Ранее Минобороны сообщило о 48 сбитых украинских беспилотниках. ПВО уничтожила дроны ВСУ в период с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января. 25 из них было сбито над Ростовской областью.