Исторический особняк отреставрировали в центре Москвы

В Москве на улице Пятницкая, дом 67, завершена комплексная реставрация усадебного дома XVIII–XIX веков. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

"Главный акцент сделан на угловую часть с четырехколонным портиком тосканского ордера и куполом на цилиндрическом деревянном барабане с широким арочным окном", - отметили в департаменте.

Специалисты восстановили элементы фасадов: полуколонны и пилястры с коринфскими капителями на угловом портике и главном фасаде. Кроме того, были отреставрированы белокаменный цоколь, световой фонарь, декоративные карнизы.

Интерьеры приспособили к современному использованию для нужд дипломатического корпуса МИД.

На дворовой части особняка привели в порядок металлическое ограждение террасы, восстановили гранитный цоколь, воссоздали систему водостока. Также реставраторы отремонтировали лестницы, усовершенствовали инженерные коммуникации. Дворовую территорию благоустроили.