НАТО активно перебрасывает транспортную авиацию на границу с Украиной

Около десятка военно-транспортных самолетов НАТО прибыли в последние дни в Жешув. Польский город - главный центр координации и транзита военной техники из стран альянса на Украину.

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", только за последние трое суток в Жешув прибыли два бельгийских военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas, два канадских Lockheed CC130J Hercules, польский Gulfstream G550 и французский бизнес-джет Dassault Falcon 900EX. Также замечены Boeing C-17A Globemaster III и Airbus A400M Atlas, принадлежащие ВВС Великобритании.

В польском Жешуве также приземлились два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT. Они используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов. Ранее сообщалось, что у западной границы Украины 12 января появился самолет-разведчик НАТО Boeing E-3B Sentry. Разведчик курсировал в этом районе сразу после того, как ВС России нанесли удар по Львову ракетой средней дальности "Орешник".