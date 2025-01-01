Вице-премьер Хуснуллин доложил Путину об итогах в строительной сфере за 2025 год

Владимир Путин провёл сегодня в Кремле рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Заместитель главы кабмина доложил президенту об итогах в строительной сфере за прошлый год.
Так, по объёму ввода недвижимости все планы выполнены, а по возведению дорог работы идут с опережением графика на 20 процентов. Ещё один важный показатель - повышение безопасности дорожного движения и значительное снижение смертности, несмотря на увеличение количества автомобилей. Отдельно затронули вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики.
Путин: Вы мне докладывали, люди на "Прямой линии" тоже вопрос ставили по водоводу, по водоснабжению в ДНР, в Донецке. Прошу Вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали. Как Вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно всё проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения.
Хуснуллин: Есть, Владимир Владимирович, всё доложим. Системно занимаемся и борьбой с потерями: построили два дополнительных водовода, которые нам позволили под 180 тысяч кубов в сутки добавить. То есть эту работу ведём в штабном режиме, еженедельно заслушиваем все результаты.
Путин: Хорошо.
Хуснуллин: Надеемся, что, ещё немножко нужно времени, ситуация должна улучшиться.
Путин: Хорошо, спасибо.