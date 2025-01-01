Вице-премьер Хуснуллин доложил Путину об итогах в строительной сфере за 2025 год

Владимир Путин провёл сегодня в Кремле рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Заместитель главы кабмина доложил президенту об итогах в строительной сфере за прошлый год.

Так, по объёму ввода недвижимости все планы выполнены, а по возведению дорог работы идут с опережением графика на 20 процентов. Ещё один важный показатель - повышение безопасности дорожного движения и значительное снижение смертности, несмотря на увеличение количества автомобилей. Отдельно затронули вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики.