Появились кадры украинских ударов по нефтяному танкеру в Черном море

В интернете появились видеокадры украинских ударов по нефтяному танкеру в Чёрном море в районе Новороссийска. Из четырёх дронов два сдетонировали, однако судно продолжило движение.

Сообщается, что накануне атаке беспилотников подверглись два танкера, которые направлялись к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Один из них был зафрахтован американской компанией, добывающей нефть в Казахстане. Оба судна получили незначительные повреждения.

Жертв и пострадавших нет, команды находятся в безопасности. Официальных комментариев из Киева не поступало. Но в ноябре дроны ВСУ уже атаковали нефтеналивные причалы в Новороссийске с целью нарушить транспортировку нефти через российские порты.