МИД России оценил операцию США в Венесуэле

Незаконной считают операцию Соединенных Штатов в Венесуэле большинство государств. Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр, комментируя ситуацию в Венесуэле, подчеркнул: Москва придерживается позиции, основанной на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего населения. В то же время, действия США наводят на мысль, что американские коллеги — ненадежны, отметил Лавров.

По словам главы МИД, США действуют, игнорируя все те нормы, которые сами же раньше продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией. Теперь они сами отказались от всех своих принципов. Лавров добавил, что из-за таких действий Вашингтона глобализация пошла "коту под хвост", передает ТАСС.