Певица Слава передала свой разговор с Полиной Лурье: "Нет, я не боюсь!"

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после сделки с квартирой. Певица продала своё жильё ниже рыночной стоимости Полине Лурье, находясь под воздействием мошенников.

Суд первой инстанции постановил вернуть квартиру артистке. Однако Верховный суд поставил точку в громком деле: Долина должна освободить квартиру и передать ключи от неё законной владелице – Лурье.

Но вместо того, чтобы решать этот вопрос, певица покинула Россию. Долина с дочкой и внучкой отправились в Абу-Даби. Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

Скандал вокруг артистки не утихает уже на протяжении нескольких недель. В него оказалась вовлечена и певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская). Она эмоционально комментировала ситуацию в своих социальных сетях. Слава считала себя потерпевшей. Дело в том, что когда развернулась шумиха вокруг Ларисы Долиной, Анастасия также выставила на продажу свою недвижимость. Вот только едва покупатели узнавали, кто являлся хозяйкой квадратных метров, то немедленно разрывали намечающуюся сделку. Слава считала, что люди просто боялись с ней связываться на фоне скандала с квартирой Долиной.

Сейчас же певица рада, что справедливость в отношении Полины Лурье восторжествовала. "Мне позвонили Полина Лурье и ее адвокат Светлана, поблагодарили за поддержку. Было очень приятно услышать от них, что благодаря в том числе моей позиции и честным высказываниям, сработал вот этот общественный резонанс. Я первая из артисток встала на защиту справедливости. И это сработало. Звонили коллеги, спрашивали: "Ты не боишься жестко и смело говорить?". Нет, я не боюсь!" - рассказала Слава "Теленеделе".