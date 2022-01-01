Кейт Миддлтон нужно быть начеку: названа настоящая причина возвращения Меган Маркл в Британию

Меган Маркл и принц Гарри планируют вернуться в Великобританию уже в следующем году. Сассекские выдвинули Букингемскому дворцу ряд условий, при которых они согласны привезти в Лондон Лилибет и Арчи.

Маркл не была в Великобритании почти четыре года. Последний раз она гостила на родине мужа в сентябре 2022 года и улетела в США сразу после похорон Елизаветы II. Теперь же Меган рассматривает возможность отправиться с Гарри на "Игры непокорённых". Состязания состоятся в Бирмингеме в июле 2027 года.

Сассекские заранее стали готовиться к этому событию. Герцоги уже выдвинули ряд условий Букингемскому дворцу. В первую очередь Меган и Гарри требуют предоставить им королевскую охрану. Если уровень безопасности не устроит пару, то принц приедет один. Но, британские журналисты уверены, что американка лукавит и лишь нагнетает драму.

"Герцогиня годами зарабатывала на связи с королевской семьей, но у нее закончились инфоповоды, и теперь Меган нужно возобновить эту магию. Ей нужно напомнить миру о том, кто ее родственники. Потому что давайте будем честными: без ее королевских связей и рассказов о выживании во дворце, герцогиня — просто еще одна второстепенная актриса средних лет с брендом образа жизни, который никому не нужен. И это не стоит и гроша", — пишет обозреватель Daily Mail Сара Вайн.

Поездка в Британию озолотит Меган, и она это знает. По мнению Вайн, Маркл будет играть роль смелой герцогини, которая вернулась в место, где ее угнетали. На "Играх непокорённых" она будет поддерживать ветеранов, самоотверженно отбрасывая собственную травму.

"Все это, конечно, появится в соцсетях. Может быть, несколько тоскливых черно-белых снимков, на которых она и Гарри держатся за руки у озера в Виндзоре, где они впервые жили как молодожены? Атмосфера как бы будет говорить: мы вновь окунулись в эти горько-сладкие драгоценные воспоминания. Или какие-то кадры, на которых Меган выглядит изможденной, когда папарацци пытаются сфотографировать ее", — рассуждает обозреватель Daily Mail.

Возможно, даже Гарри и Меган почтят память принцессы Дианы и появятся у ее могилы. А король Карл III не откажет невестке в чашке чаю, особенно если она привезет с собой Арчи и Лилибет. Но больше всего Маркл сможет заработать на конфликте с Кейт Миддлтон, уверена Сара Вайн.

Корреспондент предупреждает принцессу Кэтрин: "Ей ни в коем случае нельзя встречаться с Меган. Герцогиня не обойдется без провокации". Кейт лучше уехать из Лондона на время визита Гарри и Меган, ведь любые действия Миддлтон будут использованы против нее.