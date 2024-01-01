Следком установил все этапы подготовки теракта в "Крокусе"

Теракт в "Крокус сити холле" организован спецслужбами Украины. Его цель – дестабилизация деятельности органов власти и расшатывание внутриполитической обстановки в России. Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, установлены все этапы планирования, подготовки и исполнения преступления.

Как заявил Бастрыкин в интервью агентству ТАСС, сейчас следователи устанавливают местонахождение организаторов преступления. Оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами Таджикистана и других государств.

Жертвами теракта в концертном зале "Крокус сити холл", совершенном 22 марта 2024 года, стали 149 человек. Террористы были вооружены автоматами Калашникова и ножами. После теракта четверо исполнителей скрылись, но были задержаны на территории Брянской области. Позже задержали 15 соучастников преступления.