Расследование странной гибели новорожденного началось в Симферополе

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорожденного ребенка в перинатальном центре Симферополя.

Как написал Telegram-канал Baza, малыш умер через два дня после появления на свет из-за сепсиса, а мать ребенка обвиняет врачей в халатности и подделке документов.

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю, Запорожской и Херсонской областям устанавливает обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре имени Семашко, говорится в Telegram-канале ведомства. Подробности не приводятся.

При этом Baza утверждает, что управление Следкома по Крыму и Севастополю уже возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности и назначило экспертизу для выявления связи между промедлением симферопольских врачей и смертью ребенка.

После сообщений о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка в течение нескольких дней глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства. Глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова рассказала, что "будут дальнейшие еще действия для того, чтобы понять, что произошло".

Между тем в Министерстве здравоохранения опровергли слухи о том, что после трагедии в Новокузнецке по стране началось массовое закрытие родительных домов. Ведомство подчеркнуло, что в России активно открывают новые перинатальные центры и акушерские стационары в составе многопрофильных больниц. Роженицам обеспечивают доступную медицинскую помощь в рамках трехуровневой системы родовспоможения.