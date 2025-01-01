Шмыгаля поставили руководить украинской энергетикой

Бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль назначен на пост первого вице-премьера - министра энергетики. Решение приняла украинская Верховная рада, его поддержали 248 депутатов - при минимально необходимых 226.

Накануне украинский парламент принял отставку Шмыгаля с поста министра обороны. Однако голосование по вопросу его назначения министром энергетики Рада провалила: партия Владимира Зеленского, которая обладает большинством в парламенте, не дала необходимого для назначения количества голосов.

Шмыгаль 17 июля 2025 года сменил на должности главы Минобороны Рустема Умерова. А до этого он занимал пост премьер-министра Украины. 3 января 2026 года Владимир Зеленский предложил кандидатуру Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны, передает ТАСС.