Макрон пригрозил США беспрецедентными последствиями из-за Гренландии

Европа отнюдь не недооценивает заявления президента США Дональда Трампа о желании отобрать у Дании Гренландию. Об этом рассказал в среду, 14 января, французский лидер Эммануэль Макрон.

Как подчеркнул Макрон, которого цитирует Le Monde, "если бы суверенитет европейской и союзной страны был затронут, последствия были бы беспрецедентными".

Президент Франции также заверил, что его государство будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом, если американские власти решатся на активные шаги в отношении Гренландии, противоречащие желаниям и политике датской стороны и жителей острова.

При этом Дональд Трамп пытается убедить союзников по Североатлантическому альянсу, что передача Гренландии Соединенным Штатам — в интересах НАТО, которая якобы станет более эффективной и грозной. По этой причине американский лидер предлагает военному блоку не только не сопротивляться, но и помочь Вашингтону завладеть островом.

Однако в Европе пытаются найти способ противостоять притязаниям Вашингтона на остров, который официально является датской автономией. Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек предположил, что приглашение Гренландии в Евросоюз могло бы отбить интерес Соединенных Штатов к захвату этой территории.