Названы дата и место прощания с Игорем Золотовицким

Игорь Золотовицкий скончался 14 января в одной из московских больниц. Актеру было 64 года. Недавно у него выявили рак желудка, болезнь развивалась стремительно.

Похоронят Золотовицкого 17 января. Прощание с Игорем Яковлевичем пройдет в МХТ имени Чехова — на сцене, которой он отдал более 40 лет. После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Последний приют актер обретет на Троекуровском кладбище рядом с Евгенией Добровольской и Борисом Клюевым.

Коллеги и друзья оплакивают уход Золотовицкого. Для многих его смерть стала шоком, ведь актер не афишировал свою болезнь.

"С ним всегда было легко, радостно и спокойно. Он был опорой для всех — в театре был первым, кому звонили, оказавшись в беде, а если не звонили, он предлагал помощь сам. Увы, ему самому никто не сумел помочь — тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней", — говорится в официальном сообщении МХТ.