Уиткофф и Кушнер собираются в Москву, на Украине снова скандал: политические сводки 14 января

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Как сообщает агентство Bloomberg, представители вашингтонской администрации планируют представить российскому лидеру новую версию плана по завершению украинского конфликта. Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Киеву после урегулирования. А в это время на Украине разворачивается новый коррупционный скандал.

Репортаж Елены Макаровой.