Прилеты российских "Гераней" этой ночью отмечены в Черноморске, Затоке и Одессе. В Киеве сохраняются экстренные отключения электроэнергии после очередных ударов по ТЭЦ-5. Это ответ наших вооруженных сил на террористические атаки ВСУ.

В ходе спецоперации накануне в Сумской области освобождено село Комаровка - враг еще дальше отброшен от российских границ. В зоне ответственности группировки "Центр" экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронетехники неприятеля. Все цели были поражены бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В Днепропетровской области укрепленные позиции врага накрыли реактивными снарядами расчеты "Градов" группировки "Восток". Противник заранее оборудовал огневые точки, долговременные укрытия и пункты запуска дронов. Их выявила наша воздушная разведка.

На Красноармейском направлении подразделения войск беспилотных систем в ходе "свободной охоты" обнаружили и уничтожили два тяжелых коптера ВСУ. А экипажи "Солнцепека" и "Тосочки" сорвали ротацию неприятеля на линии боевого соприкосновения. Термобарические снаряды, запущенные с расстояния более 15 километров легли точно в цель. Это позволило нашим передовым отрядам продвинуться вглубь обороны боевиков.