Лавров объяснил горячие призывы Запада к перемирию на Украине

Призывы западных политиков к установлению режима прекращения огня на Украине нацелены на то, чтобы предоставить киевскому режиму время для передышки. Об этом рассказал в среду, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, в последних высказываниях из Европы, в том числе ФРГ и Великобритании, "сейчас приоритет номер один – это перемирие", хотя "это все, конечно, несерьезно".

Лавров подчеркнул, что "речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность". Это категорически не соответствует устремлениям Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле уже не раз подчеркивали, что Россию не устроит временное перемирие с Украиной — необходим устойчивый и надежный мир. Российские власти отмечали, что "если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать".

Тем временем стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер планируют снова посетить Москву, чтобы показать российскому лидеру Владимиру Путину новую редакцию мирного плана по Украине. Источники рассказали, что встреча может состояться уже в январе, однако не исключена корректировка сроков из-за протестов в Иране и вовлеченности в эту ситуацию властей Соединенных Штатов.