Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Александр Васенин, доставляя боеприпасы на передовую, заметил, что его преследует вражеский fpv-дрон. Укрыв машину с грузом в лесу, Александр меткими выстрелами уничтожил коптер и своевременно подвёз снаряды на позиции.

Младший сержант Виктор Фёдоров, направляясь к месту повреждённой линии связи, обнаружил группу диверсантов. Дождавшись подкрепления, он с товарищами атаковал противника. Радикалы, бросив раненых, отступили. Виктор оперативно восстановил кабель и наладил взаимодействие между подразделениями.