В Госдуме опровергли слухи о резком скачке цен на продукты

Публикации о том, что в России к концу января резко взлетят в цене многие продукты питания, не соответствуют действительности. В этом заверил в среду, 14 января, депутат Государственной думы Станислав Наумов.

Парламентарий прокомментировал сообщения ряда средств массовой информации о том, что молочные продукты, мясо и другие продовольственные товары могут подорожать на треть. Наумов призвал в разговоре с ТВЦ не верить слухам и заверил, что российский продовольственный рынок является одним из самых конкурентноспособных.

С депутатом согласился экономист Александр Разуваев: "К сожалению, у нас интернет-экономика — кликнул и прочитал какие-то заголовки". Эксперт предположил, что в дальнейшем "ничего страшного с инфляцией не произойдет".

Дороговизна продуктов и предметов первой необходимости обсуждалась во время прямого телеэфира с президентом России Владимиром Путиным на программе "Итоги года" 19 декабря 2025 года. Российский лидер в ответ на соответствующий вопрос школьника объяснил, почему цены на булочки в столовой растут, а зарплаты родителей — нет. Как подчеркнул политик, средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что в российских магазинах было зафиксировано снижение цен на ряд популярных продуктов. Например, в преддверии новогодних праздников подешевели мандарины, сливочное масло, яйца и картофель.