ПВО сбила 34 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 15 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи на 15 января перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 19 беспилотников ВСУ было сбито над территорией Ростовской области. Над Брянской областью уничтожено шесть украинских дронов, над Волгоградской – пять БПЛА. По одному беспилотникку ВСУ сбито над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram о сбитых украинских дронах. По его данным, беспилотники атаковали Таганрог, Каменск, Донецк, а также Советский и Миллеровский районы. По предварительным данным, пострадавших нет.