Сбежавшая в США Мария Машкова связалась с Хаматовой и угодила в грандиозный скандал

Дочь Владимира Машкова четыре года назад переехала в США. Мария публично заявила, что "окончательно отреклась от отца", после чего получила американское гражданство. Сейчас актриса в компании таких же беглецов и иноагентов мотается по миру и пытается заработать на русскоязычных зрителях.

Так, на днях Мария вместе с Чулпан Хаматовой и музыкантом Василием Зорким представили публике спектакль драматурга-иноагента Ивана Вырыпаева* "Единственные самые высокие деревья на Земле". Премьера прошла в Таллине, и за первые дни января ее увидели в Тель-Авиве и Кишиневе. Зрители вставали со своих мест и выходили из зала после первых же минут постановки. Народ плевался и требовал, чтобы артисты прекратили безобразие.

Но все члены творческой группы только рады такой реакции. Представляя спектакль, они нелестно отзывались друг о друге, Машкова заявила, что вынуждена работать с Хаматовой, хоть та ей никогда и не нравилась. А Вырыпаев* и вовсе объявил, что постановка провалилась из-за актеров. "Они глупые, ничего не понимают, не так играют мою пьесу. Все не так!" — сказал иноагент.

Такая самоирония была бы оправдана, если бы зрители остались в восторге от спектакля. Но реакция зала была далека от позитивной. Некоторые зрители громко высказывали актерам претензии, перебивая их. Скандал решила прокомментировать Мария Машкова.

"Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие. Прекратить нецензурную брань. Кто-то выходил со словом: "Хабалки"... Именно так, между прочим, начинаются революции – кто-то один, смелый, встает и требует прекратить", — гордо объявила Машкова, так и не признав провал.



*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента