США приостановят оформление виз гражданам России и еще 74 стран

Американские власти решили приостановить оформление виз для граждан 75 государств. Как уточняет Госдепартамент США в среду, 14 января, соответствующая мера реализуется в рамках ужесточения контроля за заявителями.

В меморандуме внешнеполитического ведомства содержится предписание сотрудникам консульских учреждений Соединенных Штатов отказывать в выдаче виз на основании американского законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

Данная мера начнет действовать 21 января, сроки ее отмены не уточняются. Под запрет выдачи виз подпала Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства, сообщает Fox News.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил визовые ограничения, вводимые американскими властями, с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Российский политик подчеркивал, что действия Вашингтона незаконны и создают помехи в работе международных организаций.

Россия тем временем идет по пути ужесточения миграционной политики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий профильную межведомственную комиссию, заявил, что пребывание каждого иностранца в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам.