Последняя роль Игоря Золотовицкого оказалась пророческой: от такого совпадения мурашки по коже

Игорь Золотовицкий скончался 14 января в одной из московских больниц. Актеру было 64 года. Недавно у него выявили рак желудка, болезнь развивалась стремительно.

Поклонники артиста убеждены, что последняя его роль оказалась практически пророческой. В 2025 году на экраны вышел сериал "Улица Шекспира", где Золотовицкий играл цыганского барона Червоню. В финале сезона были показаны его пышные похороны и склеп.

"Мурашки по коже, только на днях сериал посмотрела, Золотовицкий там покойника играл"; "Плохая примета покойников играть, а у него в том году как раз "похороны" были""; "Надо было отказаться от сцены с похоронами, нельзя над таким шутить", — обсуждают пользователи Сети.

Здоровье актера резко ухудшилось вскоре после съемок в сериале. Игорю Яковлевичу был поставлен диагноз — рак желудка. В декабря Золотовицкого трижды госпитализировали из-за проблем с сердцем и обострения онкологии.

Похоронят Золотовицкого 17 января. Прощание с Игорем Яковлевичем пройдет в МХТ имени Чехова — на сцене, которой он отдал более 40 лет. После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Последний приют актер обретет на Троекуровском кладбище рядом с Евгенией Добровольской и Борисом Клюевым.