Юрист объяснил, что делать при падении сосульки или снега с крыши на автомобиль

Воцарившаяся в Центральной России снежная погода создает определенные трудности. Обильные снегопады привели к формированию сугробов. Снег и сосульки, образовавшиеся на крышах зданий, могут упасть на припаркованные рядом автомобили. Юрист Павел Пенкин рассказал, как поступить в такой ситуации.

Как заявил эксперт в интервью радио Sputnik, прежде всего необходимо зафиксировать ущерб, причиненный имуществу, с разных ракурсов. Нужно найти свидетелей и вызвать полицейских. Если владелец пострадавшего автомобиля понес расходы — например, на эвакуатор или экспертизу — важно сохранить чеки.

Затем надлежит проверить условия имеющегося страхового полиса — покрывает ли он такие случаи. Если машина действительно застрахована от падения сосулек, снега и наледи, следует написать заявление в страховую компанию с приложением доказательств. Затем страховщик проведет экспертизу. В случае несогласия с ее результатами можно заказать независимую оценку.

Виновником, обязанным возместить ущерб, будет тот, кто отвечает за содержание здания, с крыши или конструкции которого упала сосулька или наледь. В случае с многоквартирными домами речь идет про управляющую компанию. Если снег упал с самовольно построенного или остекленного балкона, отвечать придется владельцу квартиры.

Пенкин предложил сначала отправить виновнику досудебную претензию с требованием возместить ущерб. При отказе второй стороны договариваться мирно придется обратиться в суд. Взыскать можно не только причиненный ущерб, но и компенсацию морального вреда.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что жителям России следует опасаться сосулек в случаях, когда перепады температуры воздуха сопровождаются сильными снегопадами. Обычно сосульки активно образуются в феврале и марте, однако наблюдать их можно даже в начале зимы. Это объясняется тем, что на теплой кровле домов подтаивает снег, вода стекает вниз и формирует на холоде сосульку.

В Москве функционирует система мониторинга количества снега на кровлях и оперативности его уборки, а для выявления сосулек и сугробов на московских крышах решили задействовать нейросеть. Чтобы обучить искусственный интеллект, в систему загрузили фотографии заснеженных крыш.