Может Арктика стать зоной конфликта из-за новых претензий Запада? Почему полярные острова и моря стали привлекать повышенное внимание ведущих стран? Готова ли Россия защищать свои интересы, в том числе силой оружия?

В программе "События. 25-й час" последние события вокруг Гренландии прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Арктика – будущее Средиземноморье. Уже на удалении от наших берегов корабли ходят значительно спокойнее, чем они ходили 20 лет назад. Востребованность ледокольного флота отчетливо меньше", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео