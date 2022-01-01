Пугачеву назвали единственной великой певицей на "убогой" советской сцене: "Все эти Кобзоны, Толкуновы — отстой"

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна объяснила свой поступок только спустя три года. Алла Борисовна утверждает, что решила уехать в Израиль, потому что ее детей Лизу и Гарри дразнили в школе.

Но Примадонне мало кто поверил. Пугачеву все еще некоторые общественные деятели требуют признать иноагетом, а ее песни запретить на стриминговых сервисах и радио. За Аллу Борисовну вступился музыкальный журналист Артур Гаспарян.

Критик заявил, что боготворит Пугачеву, как умнейшую женщину и величайшую певицу на "убогой" советской сцене. Мол, до нее молодежь 70-х не слушала отечественную музыку.

"Я ее любил и боготворил, потому что она была первым человеком, благодаря которому я решил для себя, что русская музыка — это не г**но. Я не слушал никогда русскую музыку. Какая Людмила Сенчина, простите меня? Какой Иосиф Кобзон? Х*** была советская эстрада. Слушать ее было нестерпимо противно. Она нам н**** была не нужна. Все эти Кобзоны, Толкуновы — весь этот отстой!" — заявил Гаспарян.

По словам журналиста, лишь Алла Борисовна показала, что и в СССР могут делать качественную и интересную для молодежи музыку. Гаспарян до сих пор благодарен Примадонне за то влияние, что она оказала на его жизнь.

*признан иноагентом на территории России.