Генпрокуратура присоединилась к расследованию трагедии с младенцами в Новокузнецке

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в родильном доме №1 Новокузнецка Кемеровской области, где за новогодние каникулы погибли девять младенцев. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в среду, 14 января.

Как уточнили в ГП, прокуроры совместно с контрольно-надзорными органами оценят исполнение законодательства о здравоохранении, в том числе — проверят качество и эффективность оказания медицинской помощи женщинам на всех этапах беременности.

Займутся прокуроры и проверкой условий для безопасности новорожденных, созданных в новокузнецком роддоме, а также изучат обеспечение лечебно-диагностического процесса всем необходимым.

Генпрокуратура также обеспечит надзорное сопровождение расследования уголовного дела по факту гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме. Следствие ведется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости.

Между тем Росздравнадзор по Крыму и Севастополю начал расследовать обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре имени Семашко, который находится в Симферополе. СМИ писали, что малыш умер через два дня после появления на свет, его мать винит врачей в халатности и подделке документов.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал главной причиной таких трагедий то, что контроль за медицинскими учреждениями осуществляют коммерческие страховые компании, а государство "платит им за так называемую "независимую оценку" качества медпомощи населению".