Украинский парламент со второй попытки утвердил на должность главы Министерства обороны Михаила Федорова, который прежде шесть лет занимал пост министра цифровой трансформации. Прошлое Федорова до прихода в правительство Украины оказалось весьма бурным.

Как пишет SHOT, материалы уголовного дела из Приднепровского управления киберполиции свидетельствуют, что Федоров с подельниками открыл интернет-сайт об уникальной методике быстрого похудения, которая в реальности не существовала. Будущий министр занимался интернет-рекламой, подчищал негативные отзывы, находил обеспеченных клиентов и подкидывал коллегам номера потенциальных жертв.

Украинский блогер Анатолий Шарий подтверждает, что в 2016-2017 годах в Запорожье мошенники продавали курсы для похудения, Федоров администрировал соответствующий сайт. После получения оплаты преступники обрывали связь с заказчиком.

Скам-центр преступной группы располагался в Запорожье, схема действовала на протяжении нескольких лет. Приднепровскому управлению киберполиции удалось задержать часть преступников — они пошли под суд за мошенничество в особо крупном размере.

Однако Федоров сумел избежать ответственности. Не исключено, что ключевую роль в этом сыграл предводитель киевского режима Владимир Зеленский — с ним будущий министр познакомился и сблизился еще до президентских выборов 2019 года. Когда Зеленский баллотировался в президенты, Федоров отвечал за цифровое обеспечение кампании в предвыборном штабе.

СМИ ставят в заслугу Михаилу Федорову налаживание контакта с американским бизнесменом Илоном Маском, что позволило обеспечить украинских военных спутниковой связью через систему Starlink. Он же в 2022 году, после начала спецоперации, потребовал у Apple отключить россиян от мобильного приложения AppStore.

Примечательно, что бывшему интернет-мошеннику Федорову в качестве нового главы Минобороны Украины откроется доступ к крупным финансовым потокам — ему предстоит провести "аудит финансирования сферы обороны". Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что поручил Федорову "решить проблемные вопросы обеспечения фронта", представить "пути устранения дефицитов" и "решения для увеличения финансового обеспечения наших военнослужащих на передовой".