Госдеп сделал важное уточнение о прекращении выдачи виз россиянам

Приостановка выдачи американских виз гражданам России и еще 74 государств коснется только иммиграционных виз, но не виз в целом. Это следует из заявления заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

Как заявил чиновник, соответствующее решение было принято с тем, чтобы не впускать в США "потенциальных иммигрантов, которые станут обузой для Соединенных Штатов и воспользуются щедростью американского народа".

Иммиграция из 75 стран будет приостановлена, чтобы Госдепартамент произвел переоценку иммиграционных процедур и отсек иностранцев, которые будут пользоваться социальными пособиями и льготами за счет американского бюджета, цитирует Пиготта Fox News.

Между тем в пресс-службе Российского союза туриндустрии напомнили, что оформление американских виз и так недоступно россиянам на территории России — нашим согражданам приходится выезжать за границу и подавать документы через третьи страны, сообщает РИА Новости.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин подтвердил, что Соединенные Штаты в последние годы не являются популярным направлением у российских туристов из-за сложности с получением визы. Кроме того, между нашими странами по-прежнему отсутствует прямое авиасообщение.