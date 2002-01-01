Что стало с могилой трагически погибшего 23 года назад актера Андрея Ростоцкого

Андрей Ростоцкий трагически погиб 5 мая 2002 года. Актеру было всего 45 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Сын режиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой попал в кино еще в школьные годы, причем без протекции именитого отца. Андрей Ростоцкий умудрился сниматься, даже когда служил в армии. Там он, кстати, научился искусно ездить на лошади, а позже стал мастером спорта по конному троеборью. На экране артист воплощал образы сильных, благородных, борющихся за справедливость героев. Он и в жизни был таким, а еще обожал трюки, сам их ставил и часто работал каскадером.

Признанного красавца Ростоцкого окружали роскошные женщины, но счастье в личной жизни он обрел не сразу. Сначала артист женился на актрисе Марине Яковлевой, но они не сошлись в быту, и брак распался. Второй женой Андрея стала девушка, которая жила с ним в одном подъезде. Марианна была на восемь лет младше актера и, по ее признанию, с 12 лет мечтала выйти за Ростоцкого замуж. У них появилась дочь Ольга.

Но идиллия длилась недолго. На семью одно за другим обрушились несчастья. Летом 2001 года на кинофестивале в Выборге скоропостижно умер Станислав Ростоцкий. А девять месяцев спустя, в мае 2002 года, трагически погиб Андрей. Во время киноэкспедиции в Сочи Ростоцкий упал с 30-метровой высоты, откуда сбегает водопад Девичьи слезы.

Было много разговоров о том, как мог всегда собранный и внимательный каскадер так нелепо погибнуть, поскользнувшись на камнях. Для шокированных поклонников его смерть стала ударом.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

И сегодня, спустя 23 года, фанаты помнят Андрея Ростоцкого. Похоронили его недалеко от отца. На скромной могиле артиста всегда лежат свежие цветы. Памятник выполнен из массивного черного камня, на котором выгравированы портрет, имя, даты рождения и смерти Андрея Ростоцкого. В нише справа расположено изваяние меча, обвитого кинопленкой.