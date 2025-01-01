Недавно открытый астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю

Астероид CE2XZW2, который был открыт в среду, 14 января, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю. Такой неутешительный прогноз дал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук Николай Железнов.

Как уточнил эксперт, номинальная орбита астероида составляет 3 тысячи километров от центра Земли: "Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая".

Данных для вычислений более-менее точной даты потенциального столкновения пока недостаточно, отметил Железнов. По его словам, орбиту только что открытых астероидов трудно рассчитать с высокой степенью точности, но по мере дальнейших наблюдений точность растет, сообщает РИА Новости.

Ранее внимание ученых привлекла загадочная комета 3I/ATLAS возрастом больше 7,5 миллиарда лет. Это третий межзвездный объект, обнаруженный за всю историю наблюдений. Поведение этой кометы вызвало в экспертной среде серьезные подозрения в искусственном происхождении объекта, форма которого напоминает огурец или сигару.

В октябре 2025 года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) засекретило информацию об астероиде 2025 US6. По расчетам специалистов, небесное тело размером примерно два метра должно было пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли. Астрономы подтверждают высокую вероятность связи этого болида с событиями в центральной России, когда светящийся объект был замечен в небе над Москвой.