Украина, Иран, Гренландия: администрация США пытается играть сразу на нескольких фронтах

США эвакуируют часть личного состава с крупнейшего американского военного объекта на Ближнем Востоке. Авиабаза Аль-Удейд расположена в Катаре, по оценкам там может находиться около 10 тысяч военнослужащих. Как сообщает агентство "Рейтер", приказ покинуть территорию нужно выполнить до вечера среды. Вашингтон опасается, что Иран нанесет удар по базе баллистическими ракетами, как это было летом прошлого года. Предупреждение от Исламской Республики уже прозвучало.

Предположения, что Вашингтон готовит какую-то операцию в Иране, начали активно распространяться после заявлений Дональда Трампа о том, что он хочет помочь протестующим свергнуть власть. Никакой конкретики нет. По данным Washington Post, США обратились к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана - в их числе могут быть десятки баз "Корпуса стражей исламской революции". То есть сигналы идут, что Пентагон планирует нанести ракетный удар. Сам Трамп традиционно в публичном поле действует агрессивно. Он намекнул, что может даже ввести в Иран военных.

Впрочем, в частных разговорах, по данным американских СМИ, в Конгрессе США и внутри команды хозяина Белого дома многие выступают против военных шагов, потому что результат непредсказуем. А если Ближний Восток погрузится в хаос, цены на нефть неконтролируемо поползут вверх, что для Вашингтона - ночной кошмар. Поэтому нынешние заявления президента США - это скорее элемент торга или отвлечение внимания перед ударом. Посол Ирана в ООН обвинил Трампа в поощрении дестабилизации в его стране и подстрекательстве к насилию.

На международную поддержку рассчитывают и датчане после нового заявления президента США: "НАТО: Скажите Дании немедленно убраться оттуда! Пара собачьих упряжек не справятся! Только США!".

Намек в тексте - на российскую и китайскую угрозу. Трамп продолжает убеждать, что якобы Москва и Пекин хотят захватить Гренландию, а США этому помешают, присоединив ее к своей территории. Вот только Копенгаген сам начал защищаться от союзника и объявил о переброске войск в Гренландию. А представители Дании улетели в Вашингтон на переговоры с вице президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Издание Politico утверждает, что Белый дом хочет провести в Гренландии референдум и таким образом решить вопрос: "Неприкрытое желание Трампа взять под контроль Гренландию, его жесткие ультиматумы датским чиновникам и усиление троллинга усугубляет разочарование и вызывает чувства гнева по отношению к американскому правительству на острове. Помощники Трампа сосредоточены на том, как провести референдум в Гренландии о присоединении к США. Рассматривается организация информационных и дезинформационных кампаний, чтобы склонить общественное мнение к присоединению".

Не исключают в Белом доме и покупку острова. По данным NBC News, сумма сделки, выгодная американцам, - 700 миллиардов долларов. Это равносильно покупке и обслуживанию 40 авианосцев.