Мишустин обсудил с главой ФТС борьбу с "серым импортом"

Федеральная таможенная служба ежедневно перечисляет в федеральный бюджет более 23 миллиардов рублей. Об этом в ходе встречи премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Валерий Пикалёв.
Особое внимание - борьбе с так называемым "серым импортом". Только в прошлом году было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, которые перевозили товары с нарушениями. Бизнесу предоставили возможность ввезти и задекларировать эти грузы.
ФТС проводит проверки при обороте товаров и на внутреннем рынке. Больше всего выявлено нелегально ввезенной мототехники, электроники и оборудования. С этого года служба в рамках пилотного проекта сможет контролировать наличие подтвержденной информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС.
"Очень важно продолжать совершенствовать таможенные операции, повышать их эффективность и укреплять международные торговые связи, в том числе на приграничных территориях. И защищать добросовестных поставщиков продукции, обеспечивать и граждан, и бизнес необходимыми товарами. И решать такие вопросы нужно, конечно, с помощью самых современных информационных технологий, платформ. Вообще, платформенная экономика сегодня – это достаточно сложные логистические мероприятия. И таможенные органы принимают в этом активное участие. Поэтому они должны владеть всеми инструментами цифровыми", - отметил Мишустин.