Мишустин обсудил с главой ФТС борьбу с "серым импортом"

Федеральная таможенная служба ежедневно перечисляет в федеральный бюджет более 23 миллиардов рублей. Об этом в ходе встречи премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Валерий Пикалёв.

Особое внимание - борьбе с так называемым "серым импортом". Только в прошлом году было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, которые перевозили товары с нарушениями. Бизнесу предоставили возможность ввезти и задекларировать эти грузы.

ФТС проводит проверки при обороте товаров и на внутреннем рынке. Больше всего выявлено нелегально ввезенной мототехники, электроники и оборудования. С этого года служба в рамках пилотного проекта сможет контролировать наличие подтвержденной информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС.