Американские военные могут нанести удар по Ирану в течение ближайших 24 часов. Об этом вечером среды, 14 января, предупреждают осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, некий израильский чиновник рассказал, что президент США Дональд Трамп уже якобы принял решение о военном вмешательстве в ситуацию в Иране.

При этом официальный Тегеран уведомил соседние государства, в которых базируются американские военные, что ударит ним в случае атаки Соединенных Штатов. Вслед за этим появились сообщения, что Великобритания спешно эвакуирует своих военных с базы в Катаре.

В то же время источники ТАСС в правительстве Ирана рассказали, что в настоящее время в стране не зафиксировано беспорядков — ситуация взята под контроль, а массовые выступления на иранской территории были тщательно спланированной операцией зарубежных спецслужб.

Ранее российское Министерство иностранных дел выразило возмущение звучащими из Вашингтона угрозами новых военных ударов по территории Ирана. Также Москва отвергает бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов.

Дипломат и историк Вениамин Попов отметил, что американский лидер Дональд Трамп начал действовать, как разбойник: "В Иране была попытка "цветной революции". Иран – специфическая страна".