Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в Москве. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве в среду, 14 января.

Как уточняет РБК, с июня 2025 года этот пост занимает Дейни Долакия. Причина, по которой дипломата вызывают на Смоленскую площадь, не приводится. Ожидается, что Долакия прибудет в МИД России 15 января.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что из европейских стран, включая Великобританию, звучат призывы к установлению режима прекращения огня на Украине — они нацелены на то, чтобы предоставить киевскому режиму время для передышки.

При этом российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий, поскольку в это время из Украины "будут лепить "стального дикобраза". Это означает приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".