"Взяла два шприца, набрала обезболивающий препарат": врач-самоучка рассказала, как "убила" Юлию Бурцеву

Юлия Бурцева скончалась 4 января после процедуры по увеличению ягодиц. Вмешательство проводила 26-летняя уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева — косметолог без медицинского образования.

В прокуратуре Москвы сообщили, что врач-самоучка осознанно взялась проводить косметологическую процедуру, хотя не имела на это лицензии. После уколов 38-летней пациентке резко стало плохо, начался анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Назуллоевой предъявлено обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Косметолог не отрицает, что провела процедуру, не имея разрешения на подобную деятельность. Она в подробностях описала, как "убила" пациентку.

"Я взяла два шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 мл., затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 мл", — рассказала Шоира, добавив, что после третьего укола Юлия пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия.

Косметолог призналась, что аллергопробу перед проведением процедуры она не делала, а филлер, который она ввела, был куплен ею лично в 2025 году у различных поставщиков через мессенджер.