Дания отправит передовые военные подразделения в Гренландию

Дания начала переброску в Гренландию военнослужащих лучших подразделений своей армии.

Как пишет Euractiv, передовой отряд Вооруженных сил Дании уже прибыло в Гренландию, чтобы подготовить почву для возможного развертывания на острове более крупных подразделений.

Правительство Гренландии предупреждает жителей, что им стоит готовиться "увидеть больше военных самолетов, войск и кораблей, в том числе союзников по НАТО".

В среду, 14 января, министры иностранных дел Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт побывали в Белом доме — около полутора часов продолжались переговоры в связи с притязаниями американских властей на остров. Содержание и итоги переговоров пока не разглашаются.

При этом в Европарламенте подчеркнули, что любая попытка нарушить территориальную целостность Дании, в том числе посягнуть на ее автономную территорию Гренландию, является нарушением Устава ООН.

Источники утверждают, что госсекретарю США Марко Рубио поручено подготовить предложение о покупке Гренландии в ближайшие недели, причем сумма сделки может достичь 700 миллиардов долларов. При этом обсуждается заключение с Гренландией договора о свободной ассоциации. Сценарий с силовым захватом острова, по словам собеседников NBC News, уже не представляется высоковероятным.