Зеленский решил ввести режим ЧС в энергетике

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский намеревается ввести на Украине режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом стало известно в среду, 14 января.

Как пишут украинские СМИ, это будет означать усиленные графики отключений электроэнергии, в частности, в часы пиковой нагрузки, а также ограничение водоснабжения.

В рамках централизованного управления генерацией и распределения электроэнергии приоритет получат больницы, военные объекты, водоканал, объекты критической инфраструктуры. Обитателям жилого сектора придется смириться с "временным снижением комфорта" ради стабильности системы в целом.

При этом учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение. Также предвидится пересмотр правил комендантского часа на время холодов. Как заявил Зеленский, "у людей должен быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме".

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркивал, что возможности и ресурсы для ремонта поврежденных энергетических объектов на Украине практически иссякли, их "хватит максимум еще на два-три удара".

На этом фоне прорыв канализации в подвале здания Министерства энергетики Украины назвали "сигналом с небес". Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко предположил, что это "какой-то знак" для нового главы Минэнерго.