18-летнюю дочь Даны Борисовой поздравляют с беременностью

Полина Борисова недавно рассталась со своим возлюбленным 35-летним Артуром Якобсоном, менеджером Дмитрия Диброва. По словам мужчины, дочь телеведущей совершила непростительный поступок.

Однако, поклонники Полины считают, что эти отношения еще не закончены. Народ уверен, что 18-летняя девушка беременна от Артура. Намек на это сделала сама дочь Борисовой, опубликовав фотографии с отдыха. На снимках Полина предстала в купальнике, показав заметно округлившийся животик.

Пользователи Сети осыпают Борисову-младшую комплиментами и поздравляют ее с грядущим пополнением. "Какая красивая девушка, просто куколка!"; "Дана скоро станет бабушкой? Поздравляю!"; "О, сейчас Артур назад прибежит. Он точно не оставит малыша без отца"; "Ну, Полинка, ну красотка!" — пишут поклонники дочери телеведущей.

Напомним, что наследница Даны Борисовой в прошлом году перенесла две пластические операции. Сначала Полине изменили форму носа, а через несколько месяцев вылепили новую фигуру.

После операций девушка восстановилась довольно быстро и рассказывала, как она довольна результатом. Но оказалось, что Полина не осознавала, что делает. Только со временем она поняла, что совершила ошибку.

"Потому что менять фигуру в 17 лет – перебор. Единственное, я не жалею о том, что уменьшила грудь, потому что у меня был шестой размер, и это очень неудобно, некомфортно, сейчас у меня третий", — заявила девушка.