Медведев: Европа "сдаст" Гренландию Соединенным Штатам

Европейские политические лидеры, невзирая на все публичные возражения против притязаний Соединенных Штатов на Гренландию, "просто сдадут" остров американцам. Убежденность в этом выразил в среду, 14 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Российский политик отреагировал в соцсетях на угрозу президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Вашингтона, если тот действительно посягнет на датскую автономию. Как заявил Медведев, "галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными".

Зампред Совбеза поинтересовался, чем же может ответить Европа: "Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?"

Однако, ответил Медведев на собственные вопросы, в действительности ничего этого не будет, европейцы "просто сдадут Гренландию", создав "отличный европейский прецедент" (цитаты по ТАСС).

Белый дом тем временем опубликовал в социальной сети Х картинку с предложением жителям Гренландии выбрать, между США и Россией с Китаем. Изображение с солнечным Вашингтоном и пасмурными Москвой и Пекином сопровождается подписью: "В какую сторону, гренландец?"

Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты должны заполучить Гренландию, иначе на остров могут посягнуть Россия или Китай, а Вашингтон не намерен допустить усиление конкурентов в стратегически важном Арктическом регионе.