Банки в России обяжут отчитываться о снятии наличных без согласия клиента

Банк России планирует ввести в 2027 году форму отчетности банков об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.

Согласно проекту документа, опубликованному на официальном сайте Центробанка, речь идет о случаях мошенничества — это операции, совершенные с согласия клиента — физического лица, полученного обманным путем или в результате злоупотребления доверием.

После введения новой формы отчетности сообщать регулятору о таких операциях обязаны будут, в том числе, расчетные и платежные небанковские кредитные организации, предоставляющие своим клиентам электронные средства платежа (банковские карты, электронные кошельки).

Ранее сообщалось, что поскольку российские банки обязаны проводить мониторинг операций и приостанавливать подозрительные транзакции, иногда под блокировку попадают карты и операции добропорядочных граждан. Эксперты рассказали, как снизить подобный риск.

Центробанк подчеркивал, что банки обязаны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого нормативно-правового акта было принято решение о блокировке банковской карты. Регулятор также призвал сообщать гражданам о том, что им необходимо предпринять для защиты своих прав и снятия ограничений.