Недавно родившая Трусова оставила мужа ради 33-летнего актера

Александра Трусова 6 августа прошлого года впервые стала мамой. Фигуристка родила сына от Макара Игнатова. Супруги назвали мальчика Михаилом.

Но засиживаться в декрете Саша не стала. Она не только вернулась к тренировкам и участию в шоу, но и согласилась на съемки в "Ледниковом периоде". Партнером спортсменки стал 33-летний актер Иван Жвакин, известный по сериалу "Молодежка".

Ради того, чтобы быть наставницей артиста, Трусовой придется оставлять мужа на время съемок. А у Жвакина еще и репутация ловеласа. Саша, конечно же, посоветовалась с Макаром прежде чем соглашаться на участие в "Ледниковом периоде".

"Я всегда спрашиваю у мужа. Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, поэтому я конечно же спросила, можно ли мне, и получила одобрение, поскольку он не ревнивый", — поделилась фигуристка в беседе с 7Дней.ru.

Трусова призналась, что на самом деле очень сильно хотела поработать со Жвакиным, потому что является большой фанаткой "Молодежки". Теперь Саше придется совмещать заботу о маленьком сыне с тренировками и съемками в шоу. Но Трусова уверена, что у нее все получится.