Тимошенко покупала депутатов за 10 тысяч долларов

Она едва ли не из пепла возродилась, но злые силы не дремлют. Украинский политический карнавал, что ни день, выдаёт новый поворот. К Юлии Тимошенко, несгибаемому политику, бывшей заключённой, лидеру партии "Батькивщина", пришли с обысками силовики.

Украинские СМИ сообщают, что ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов, в перспективе – 10 лет за решеткой. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что Тимошенко оптом покупала депутатов Верховной Рады, чтобы голосовали как надо. В политической системе новейшей Украины давно работает правило: плох тот политик или олигарх, который не купил себе народного избранника.

Утверждают, что депутатов оценили в 10 тысяч долларов в месяц. С Тимошенко связаны последние 20 лет украинской политической возни. В 2005-м журнал Форбс поставил её на 3 место в списке самых влиятельных женщин мира. Побывала премьером в нулевых, уже была народным депутатом, возглавила партию "Батькивщина", три попытки стать президентом Украины. Вхолостую.

Не менее интересен список обвинений, который ей предъявляли на протяжении политической карьеры. Подозрения в уклонении от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, и главное дело ее жизни: в 2011-м у Тимошенко уголовная статья - обвинение в злоупотреблении властью при заключении 10-летних газовых контрактов с Россией. После чего она загремела на 7 лет в женскую исправительную колонию в Харькове.

Начались проблемы со спиной. Но даже передвигаясь в коляске, Тимошенко думала о европейском пути Украины. Не отсидев и половины срока, после госпереворота в 2014 году она вышла на свободу.

Новый европейский путь страны мгновенно поставил Тимошенко на ноги. Сейчас на верхних этажах украинской власти идёт чехарда с перестановками, тасуется колода. В местном политическом паноптикуме ходят слухи о том, что президентские выборы не за горами. Тимошенко готова к четвёртой попытке взять штурмом кабинет на Банковой?

Если страной сейчас правит бывший комик, почему бы на высшую должность не избрать политика с уголовным прошлым? В стране, где в действительности всё не так, как на самом деле.