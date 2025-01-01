У США есть данные о прекращении гибели протестующих в Иране, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть сведения о прекращении гибели протестующих в Иране. Об этом он сказал 14 января во время общения с журналистами.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются, прекратились. Они прекращаются, а смертная казнь не планируется", — сказал Трамп.

Он добавил, что США уточнят этот вопрос.

"Мы об этом узнаем. Мы будем очень огорчены, если это произойдет", — уточнил американский лидер.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.