Трамп рассказал, кто затягивает урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса затягивается из-за позиции Владимира Зеленского. Слова американского лидера 15 января привело агентство Reuters.

"Я думаю, он (президент России Владимир Путин — прим. ТВЦ) готов заключить сделку", — сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, Украина в меньшей степени "готова заключить сделку".

Также глава Белого дома отметил, что не располагает информацией о якобы готовящемся визите спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву.

14 января агентство Bloomberg распространило информацию о потенциальной поездке Уиткоффа и Кушнера в Россию.